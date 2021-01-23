Ашхабад, , 13:35 — REGNUM Государственный концерн «Туркменнефть» планирует закупить контракт с китайской компанией Honghua International на поставку буровых труб различного диаметра, сообщает государственное информационное агентство Туркмении.

Отмечается, что контракт будет подписан в рамках программы развития нефтегазовой промышленности Туркмении до 2030 года. Разрешение на заключение контракта дал президент республики Гурбангулы Бердымухамедов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января министры иностранных дел Туркмении и Азербайджана Рашид Мередов и Джейхун Байрамов подписали меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении месторождения «Достлук» («Дружба»).

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