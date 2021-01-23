Москва, , 11:34 — REGNUM В наибольшей степени цены на новое жилье среди городов, где население более 1 млн человек, выросли в Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске. Об этом 23 января рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«На первом месте в рейтинге Казань, здесь за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 21,6% — с 78 129 до 94 967 рублей. На втором месте с отставанием всего в 0,1% Санкт-Петербург, где цены за год выросли с 91 714 до 111 387 рублей. На третьем — Челябинск с ростом почти в 21% (с 45 870 до 55 420 рублей)», — приводит его слова ТАСС.

Также Зацев Рассказал, что в число пяти городов, где больше всего выросли цены на новое жилье вошли Краснодар, где средняя цена выросла на 20,2%, увеличившись с 50,2 тыс. до 60,3 тыс. за кв. м и Волгоград с ростом в 17,4% — с 46,5 тыс. рублей до 55,0 тыс. рублей за кв. м.

При этом в десятку российских городов-миллионников с наиболеп подорожавшим жильем также вошли Уфа (15,9%), Новосибирск (15,5%), Омск (15,1%), Нижний Новгород (12,2%) и Пермь (11,4%). Москва находится в данном рейтинге на двенадцатом месте, там новостройки подорожали в среднем на 7,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что Количество запросов на покупку земельных участков в Ленинградской области за 2020 год оказалось на 43,12% выше, чем в 2019 году.