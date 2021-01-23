Ташкент, , 10:00 — REGNUM Иранские власти продлили тарифные преференции для транзита узбекистанских товаров через территорию Исламской Республики, сообщает узбекистанское агентство «Дунё».

Скидки предоставлены на перевозку железнодорожным транспортом текстиля, сельскохозяйственной продукции, минеральных удобрений, нефтепродуктов и отдельных видов строительных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря министр дорожного и городского развития по транспорту Ирана Шахрам Адамнеджад обсудил с узбекистанскими коллегами транзит товаров через иранский порт Чабахар в Оманском заливе.

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