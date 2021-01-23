Сеул, , 08:27 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics планирует отказаться от дальнейшего производства смартфонов из-за убыточности этого бизнеса. Об этом сообщает газета The Korea Herald со ссылкой на источники в компании.

По данным издания, генеральный директор LG Electronics Квон Бонг-Сок предупредил сотрудников компании о возможном прекращении производства смартфонов в специальном обращении. Сообщается, что глава LG заявил, что высокая конкуренция на рынке смартфонов подталкивает руководство компании к принятию всех возможных мер, включая продажу подразделения по производству смартфонов.

Подразделение LG по производству смартфонов демонстрирует операционные убытки со второго квартала 2015 года. По итогам 2020 года доля LG на глобальном рынке смартфонов составила около 2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре LG Electronics и канадский производитель комплектующих для автомобилей Magna International подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству компонентов для электромобилей.

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