Тюмень, , 08:25 — REGNUM Жители Тюмени выберут из нескольких проектов вариант второго пешеходного моста через реку Туру. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня».

Разработчик представит несколько проектов, которые будут вынесены на обсуждение.

Отмечается, что между департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города и ООО «АИША» (Ижевск) заключён муниципальный контракт по разработке проектной документации строительства второго пешеходного моста через Туру в районе улицы Береговой. Сроки разработки проекта увеличились на сегодня, так как объект попадает в охранные зоны объектов культурного наследия и его придётся перенести, а данные инженерных изысканий актуализировать.

Сроки готовности проектов второго пешеходного моста через Туру не называются.