Москва, , 08:07 — REGNUM Свыше 40 млрд рублей выплатили за 11 месяцев 2020 года в бюджеты регионов иностранцы, работающие в России по трудовым патентам. Об этом 23 января сообщили в пресс-центре министерства внутренних дел России.

«По состоянию на 30 ноября 2020 года сумма поступившего в бюджеты субъектов РФ налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности на основании патентов в целом составила 43,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с января по ноябрь прошлого года произошло сокращение числа трудовых мигрантов. Если за весь 2019 год патенты получили свыше 1,7 млн иностранцев, то за неполный 2020 год их число сократилось до 1,1 млн. Такую ситуацию в МВД связывают с ограничениями, введёнными из-за распространения коронавируса.

В августе 2020 года в ГУ МВД России по Москве сообщали, что временно освободили трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность в столицы, от уплаты за патент и за разрешение на работу.

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