Пекин, , 07:47 — REGNUM Китайские банки в 2020 году увеличили объём кредитования предприятий малого бизнеса и микропредприятий на 30,9%. Об этом 22 января сообщил телеканал CGTN со ссылкой данные комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Суммарно в 2020 году китайские предприятия получили кредитов на 19,6 трлн юаней (примерно $3 трлн), этот показатель по сравнению с 2019 годом вырос на 16,3%. Отмечается, что основной рост показателя произошёл за счёт роста кредитования в производственном секторе.

В комиссии сообщили также, что чистая прибыль коммерческих банков Китая в 2020 году составила 2 трлн юаней, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

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