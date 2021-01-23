Пекин, , 07:41 — REGNUM Китайский производитель смартфонов Honor подписал соглашения о сотрудничестве с основными поставщиками микросхем из США, включая Intel и Qualcomm. Об этом сообщает агентство Reuters.

Компания Honor была создана как подразделение китайского гиганта Huawei для выпуска бюджетных смартфонов под этим брендом. В 2019 году правительство США ввело санкции в отношении Huawei, запретив американским компаниям свободные поставки комплектующих китайскому производителю. В ноябре 2020 года Huawei продала активы Honor консорциуму из 30 компаний.

22 января в Honor сообщили, что руководству отделившейся от Huawei компании удалось договориться о поставках с ключевыми производителями микросхем. В представленном Honor списке находятся американские компании AMD, Intel, Micron Technology, Microsoft и Qualcomm, а также ключевые производители из других стран, включая MediaTek, Samsung, SK Hynix и Sony.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй объяснил, что вывод Honor из структуры компании Huawei поможет суббренду избежать санкций США и сохранить объёмы производства.

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