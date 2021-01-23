Берлин, , 07:26 — REGNUM Существенные потери из-за введенных ЕС антироссийских санкций понесла экономика Германии. Об этом говорится в исследовании Мюнхенского института экономических исследований (Ifo), 22 января опубликованном на сайте организации.

Авторы документы провели опрос 862 немецких компаний, примерно половина из которых выступила против указанных ограничений, поскольку снятие барьеров принесло бы им выводу.

В отчете отмечается, что больше всего санкционный режим ударил по автомобильной, машиностроительной и химической промышленностям. При этом указанные сектора в восточных регионах ФРГ пострадали сильнее, чем в землях на западе страны.

Кроме того, специалисты Ifo выяснили, что большая часть респондентов заявила о необходимости построить газопровод «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января недавно избранный председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Армин Лашет заявил, что у ЕС пока нет причин отменять антироссийские санкции.

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