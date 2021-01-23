Анкара, , 07:01 — REGNUM Экономика Турции в 2020 году показала незначительный рост — на уровне 0,9% — несмотря на прогнозируемый ранее спад. Об этом 22 января сообщили в рейтинговом агентстве Standard & Poor's (S&P).

Агентство сохранило кредитный рейтинг Турции в иностранной валюте на уровне B+, а также долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте на уровне BB-.

Стабильную экономическую ситуацию в Турции экономисты S&P объяснили эффективными мерами, которые были предприняты правительством страны, в частности, предоставлением льгот по кредитованию во время эпидемии коронавируса.

Напомним, в июле S&P прогнозировало, что экономический спад в Турции по итогам 2020 года составит 3,3%.

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