Тегеран, , 08:50 — REGNUM 22 января в Иране состоялась 25-я выставка нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии (Iran Oil Show) в Тегеранском постоянном международном выставочном центре. Выставка продлится до 25 января. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Четырехдневная выставка была открыта министром нефти Биджаном Намдаром Зангане на церемонии, в которой приняли участие промышленники частного сектора, представители парламента, а также производители.

По словам директора иранской нефтяной выставки Маджида Буджарзаде, в центре внимания мероприятия находится отечественное производство под лозунгом «Национальная нефть, иранские товары и услуги».

Выставка проводится в соответствии со строгими медицинскими протоколами, введёнными в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. На участие в ней допускаются только специалисты нефтяной промышленности.