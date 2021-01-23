Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Кризис, охвативший экономику США из-за пандемии коронавируса, углубляется, 22 января заявил американский президент Джо Байден, сообщает агентство Reuters.

Вудсток, штат Иллинойс Tony Alter

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По его словам, ситуация только ухудшается. Он отметил, что за последнее время заявки на пособия по безработице подали еще 900 тыс. граждан США.

Байден добавил, что выйти из этого положения помогут срочные и решительные шаги.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз заявил, что США должны быть приняты срочные меры стимулирования экономики, переживающей падение на фоне пандемии.

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