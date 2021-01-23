23 января 2021 | Время чтения 5 мин

Евгений Цоц, , 10:48 — REGNUM Москва и Ближнее Подмосковье переживают ипотечный бум. Количество сделок бьёт рекорды, охватывая всё большую часть взрослого населения. Люди покупают то, на что у них нет денег, есть только перспектива заработать нужную сумму когда-нибудь потом. Кому-то из получателей кредитов не хватает совсем немного для улучшения жилищных условий. Для других главное — набрать на первый взнос. И ипотека становится тяжкой ношей, делом всей жизни.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В декабре 2020 года в Москве зарегистрировано 13 020 договоров ипотечного жилищного кредитования, что, по данным столичного управления Росреестра, является максимальным показателем. Всего в 2020 году в Москве оформили 104 231 ипотечный договор — на 16% больше, чем в 2019 году, когда заключили 89 979 таких сделок.

Столичный рынок недвижимости всегда рос благодаря высокому запросу жителей провинции. Их желание переехать вызвано поиском лучшей доли, традиционно разной средой и возможностями. И хотя оно пока не удовлетворено и процесс миграции в центр страны продолжается, уже сейчас происходят структурные изменения. Так, появились новые точки притяжения, такие как Краснодарский край. Немало жителей холодных регионов предпочитают искать новые места для жизни именно на юге, в местах щадящего климата. Стирается и экономическая разница между Москвой и остальной Россией, и те, кто ищет длинный рубль, иногда вернее его заработают где-нибудь в Ямало-Ненецком автономном округе.

Важное изменение — демографическое. Традиционно в Москву стремилось именно молодое поколение, но сейчас оно малочисленно. 20-летних в России намного меньше, чем 35-летних. И рождаемость неуклонно сокращается, что напрямую отразится на статистике переезда уже в ближайшие пять-десять лет.

Смотровая площадка «Panorama 360» в Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва и Ближнее Подмосковье переживают строительный бум. С годами возможности застройщиков только растут — и финансовые, и технологические, и правовые. Например, появился механизм комплексного развития территорий, позволяющий заново перестраивать микрорайоны. Или заранее создана транспортная инфраструктура Новой Москвы, где сквозь бескрайние поля, где совсем скоро возвысятся микрорайоны, уже протянуто метро, есть дороги и другие обязательные для жизни объекты. Понемногу власти Москвы отвоёвывают для застройщиков право строить дома кучнее и выше этажами. Например, появился проект Большой Сити, ориентированный именно на строительство новых башен. В 2019 году Москва построила около 5 млн кв. метров жилья, примерно как во времена Хрущёва. В целом же Россия находится на первом месте в Европе по объёмам жилищного строительства, и темпы продолжают увеличиваться. За десять лет планируют построить 1 млрд квадратных метров. Что будет с рынком, если его наполнить предложением? Верно, насытится, повысив доступность товара.

Но главное, что произойдёт в ближайшие годы, — техническая революция и переоснащение. Будет активно развиваться удалённая занятость, перспективы наглядно показали условия пандемии. Только дальше, по мере развития технологий, придут не вынужденные, а оптимальные решения. Исчезает необходимость физически куда-то ехать: дистанционными становятся госуслуги, госзакупки, переговоры, семинары, многие другие мероприятия. Массово автоматизируются покупки товаров, даже важные для человека сделки, такие как приобретение недвижимости, могут проходить без личного присутствия.

Вместе с этим исчезает необходимость постоянного нахождения в крупном городе. И, как только ситуация станет стабильной, жители начнут пользоваться новыми возможностями и будут выбирать обстановку по душе. Есть множество признаков, что мир стоит на пороге новой трансформации.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Когда-то индустриализация переселила население всех развитых стран из деревень в города. Заниматься сельским хозяйством становилось невыгодно — агросфера укрупнялась, механизировалась, для выращивания культур требовалось не так много людей. Происходило развитие промышленности, и расцвет массового производства привёл уже к постиндустриализации. Главным стал не сам товар, поскольку его изготовление стало относительно доступным, а мотивы покупки. На вершине оказались услуги, маркетинг, торговля. Они и сейчас формируют рынки, но цифровое общество уже тянет к ним свои щупальца — можно придумывать что угодно, только в рамках правил и формируемых информационных систем.

Новые изменения критики называют электронным концлагерем, когда видимая свобода тщательно контролируется и модерируется. Хуже всего при таком мироустройстве жителям крупных городов, где технологии более осязаемы. Уже сейчас лица жителей Москвы распознают камеры, ситуацию на дорогах отслеживают нейросети, установлены различные ограничения физического доступа. Но на этом, конечно, не остановится, искусственный интеллект проникнет предельно далеко. Сопротивляться можно только временно, в тех сферах, где отход от традиций наиболее рискован, например в образовании.

Первым симптомом наступившей новой реальности станет вопрос, который задаст себе человек: а зачем нужно жить именно в мегаполисе? «За» будет говорить инфраструктура отдыха и развлечений, объекты культуры, общественные пространства. Но появятся и альтернативы. Во-первых, пригород, где жильё больше по размеру, чище воздух, а до Москвы рукой подать. Во-вторых, родные города, где живут близкие. В-третьих, юг, море, тёплый климат. В-четвёртых, зарубежные варианты во всём их многообразии. В-пятых, небольшие города, посёлки или сельская местность. Да, заметная часть населения выберет именно её при условии цифровой инфраструктуры. По экономическим причинам — деревенская жизнь дешевле и позволяет частично обеспечить себя товарами первой необходимости. Разумеется, речь о возвращении к сельскому хозяйству, аграрному обществу не идёт. Данный вариант возможен при наличии городской квалифицированной занятости, и небольшое хозяйство или мастерская позволят лишь сократить издержки.

Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо цифровых технологий, будут развиваться транспортная система и гостиничный бизнес. Они позволят при необходимости быстро приехать в Москву или в другой крупный город и находиться там неопределённое время. Уже сейчас это несложно благодаря хостелам и снижению цен на авиаперелёты.

Пока московская недвижимость растёт в цене, но конец этому близок. Крупные города России и всего мира окажутся один на один с новой эпохой, стимулирующей деурбанизацию, и будут втянуты в борьбу за сохранение населения. То есть города будут бороться за жителей, а не жители за место в городе. Отсюда большой вопрос уже прямо сейчас: стоит ли менять годы своей жизни на столичные квадратные метры?