Нижний Новгород, , 23:35 — REGNUM На проведение капитального ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде требуется не менее 5 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор МП «Нижегородэлектротранс» Андрей Шекунов на заседании профильной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, уже сейчас более 100 из 180 километров имеющихся в городе трамвайных путей нуждаются в капремонте. При этом затраты на такой ремонт составят около 50 млн рублей за километр.

При этом он пожаловался депутатам на то, что у предприятия таких денег попросту нет.

«Своими силами «Нижегородэлектротранс» может ремонтировать около 15 км путей в год. В 2020 году предприятие занималось ремонтом поворотов, в 2021 году планируем заняться ремонтом путей на Окском съезде», — добавил Шекунов.

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