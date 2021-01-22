Параньгинский район, , 22:54 — REGNUM В Параньгинском районе открылся новый ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), который будет обслуживать население трех деревень — Яндемирово, Ирмучаш и Мари Лебля. Услугами нового пункта смогут воспользоваться около 600 жителей республики, сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Новый ФАП в деревне Яндемирово Параньгинского района Mari-el.gov.ru

Новый ФАП площадью 82,5 кв. метра был построен меньше чем за два месяца. Стоимость строительства и оборудования объекта составила 7,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 декабря в республике по нацпроекту «Здравоохранение» было построено лишь семь ФАПов из 17 запланированных в 2020 году.

Завершили строительство двух ФАПов в Куженерском районе, по одному — в Зашижемье Сернурского района, в Моркиялах Волжского района, в Светлом, Большой Ноле и Арбанах Медведевского района.

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