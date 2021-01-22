Вашингтон, , 22:38 — REGNUM В США должны быть приняты срочные меры стимулирования экономики, провалившейся в условиях пандемии коронавируса, заявил 22 января на брифинге глава Национального экономического совета Белого дома Брайен Диз.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, если это не сделать сейчас, то придется выбираться «из еще более глубокой ямы».

При этом Диз заявил, что страна находится «в опасной ситуации с точки зрения коронавируса и экономики».

«Без решительных действий мы рискуем попасть в очень глубокую экономическую яму, еще более серьезную, чем кризис, в котором мы находимся», — цитирует его слова газета The Independent.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент дефицит госбюджета США дошел до 50%, в то время как суверенный долг преодолел отметку в 100% от ВВП страны.

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