Москва, , 22:24 — REGNUM Анна Кудрявцева, кандидат биологический наук, полуфиналист от ЦФО и специализации «Здравоохранение» третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначена заместителем директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской Академии наук (ИМБ РАН).

Анна Кудрявцева родилась 4 декабря 1981 года. Окончила биолого-почвенный факультет в Санкт-Петербургском Государственном Университете, аспирантуру — в ИМБ РАН, кандидатская диссертация посвящена механизмам развития рака почки. Подготовлена докторская диссертация. В 2020 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в здравоохранении» в РАНХиГС. В настоящее время продолжает учебу в РАНХиГС по программе «MBA. Управление проектами».

Анна работает в Институте молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН с 2005 года. Прошла путь от аспиранта до заведующей лабораторией Постгеномных исследований, руководителя ЦКП «Геном» ИМБ РАН. Сейчас основные силы вкладывает в работу по собственному научному направлению в рамках «Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины» (программа создания Центров геномных исследований мирового уровня, Нацпроект «Наука»). Понимая важность междисциплинарных исследований и поиска практического результата фундаментальных направлений, Анна параллельно работала в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, исследуя возбудителей острых респираторных заболеваний. Руководила группой молекулярной диагностики в Патологоанатомическом Отделении «МНИОИ им. П.А. Герцена» филиала «НМИЦ радиологии» МЗ РФ. Анна занимается активной популяризацией науки и привлечением в отрасль молодежь, руководит аспирантами и студентами, работает со школьниками, читает лекции по молекулярной биологии и генетике, в том числе ординаторам и врачам.

В 2017 году Кудрявцева стала лауреатом Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных. Совместно с российским ученым Алексеем Дмитриевым ей удалось расшифровать новые механизмы возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговых международных журналах и широко цитируются специалистами по диагностике и лечению рака как в России, так и во всем мире.

Кроме того, Анна Кудрявцева награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а также является лауреатом премии «Славим Отечество»; лауреатом премии Правительства Москвы для молодых ученых; победителем национального конкурса для женщин в науке L’Oreal-UNESCO, а также победителем международного конкурса для женщин в науке L’Oreal-UNESCO «International Rising Talents».

В должности заместителя директора по научной работе ИМБ РАН Анна продолжит свою исследовательскую и научную деятельность. Однако также займется усовершенствованием молодежной политики института, развитием Совета молодых ученных, созданием Совета по биоэтике, привлечением лучших студентов в аспирантуру ИМБ, расширением взаимодействия института с общественными и научными организациями, популяризацией науки, в первую очередь, достижений сотрудников ИМБ, организацией конференций и выставок.

«Наука — это наше будущее, и чтобы оно было светлым, в науку нужно привлекать ребят, сочетающих в себе блестящие умственные способности, ответственность и доброту. Чтобы заинтересовать их, нужно уметь рассказывать о науке простыми и понятными даже ребенку словами, при этом захватывающе и в правильном ключе. Важно с самого раннего возраста прививать понимание, что именно от ученых, от их порой единоличного решения, может зависеть будущее всего человечества. Будущие исследователи должны чувствовать ответственность и четко понимать роль этики и морали, возможно, каким-то данным и не стоит видеть свет. В то же время обидно, когда наши хорошие интересные открытия пылятся в темных лабораторных ящиках. Важно рассказывать о своих достижениях и прорывах, уметь донести суть своей работы не только до коллег, но и до общества, широкой публики. Нашими учеными и нашими современными разработками должны гордиться в стране», — рассказала о своих планах в новой должности Анна Кудрявцева.

Анна Кудрявцева ведет активную общественную и волонтерскую деятельность, являясь сопредседателем Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»; членом Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования; членом Общественного совета при Министерстве просвещения по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными организациями. Кроме всего прочего Анна является автором более 100 статей в высокорейтинговых журналах и 7 патентов РФ, руководителем и соисполнителем более 30 проектов, поддержанных на конкурсной основе ведущими Российскими и международными фондами (РНФ, РФФИ, ФЦП Минобрнауки, ICGEB и др.).

В 2020 году Анна Кудрявцева стала полуфиналистом конкурса «Лидеры России» по ЦФО и по специализации «Здравоохранение». По словам Анны, участие в конкурсе изменило ее жизнь.

«В последнее время помимо научных исследований мне удается себя реализовать еще и как управленец, что очень необычно и приятно. И это благодаря конкурсу «Лидеры России». Когда я проходила тест по оценке лидерского потенциала, я поняла, как много я не знаю о теории управления, и это сейчас огромная проблема для большинства ученых. Я начала разбираться, как все это работает. То есть, какие сейчас требования, какой запрос к руководителю-лидеру. И я пошла учиться на программу профессиональной переподготовки «Менеджмент в здравоохранении». Узнала много новой информации, а затем начала учиться дальше. Оказалось, что это бесценные знания — многие вещи, которые я делала чисто интуитивно, я стала делать осмысленно», — рассказала журналистам Анна Кудрявцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России».