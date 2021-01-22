Москва, 22 января 2021, 22:24 — REGNUM Анна Кудрявцева, кандидат биологический наук, полуфиналист от ЦФО и специализации «Здравоохранение» третьего сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — назначена заместителем директора по научной работе Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской Академии наук (ИМБ РАН).
Анна Кудрявцева родилась 4 декабря 1981 года. Окончила биолого-почвенный факультет в Санкт-Петербургском Государственном Университете, аспирантуру — в ИМБ РАН, кандидатская диссертация посвящена механизмам развития рака почки. Подготовлена докторская диссертация. В 2020 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в здравоохранении» в РАНХиГС. В настоящее время продолжает учебу в РАНХиГС по программе «MBA. Управление проектами».
Анна работает в Институте молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН с 2005 года. Прошла путь от аспиранта до заведующей лабораторией Постгеномных исследований, руководителя ЦКП «Геном» ИМБ РАН. Сейчас основные силы вкладывает в работу по собственному научному направлению в рамках «Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины» (программа создания Центров геномных исследований мирового уровня, Нацпроект «Наука»). Понимая важность междисциплинарных исследований и поиска практического результата фундаментальных направлений, Анна параллельно работала в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, исследуя возбудителей острых респираторных заболеваний. Руководила группой молекулярной диагностики в Патологоанатомическом Отделении «МНИОИ им. П.А. Герцена» филиала «НМИЦ радиологии» МЗ РФ. Анна занимается активной популяризацией науки и привлечением в отрасль молодежь, руководит аспирантами и студентами, работает со школьниками, читает лекции по молекулярной биологии и генетике, в том числе ординаторам и врачам.
В 2017 году Кудрявцева стала лауреатом Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых учёных. Совместно с российским ученым Алексеем Дмитриевым ей удалось расшифровать новые механизмы возникновения и развития специфического метаболизма злокачественных эпителиальных опухолей. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговых международных журналах и широко цитируются специалистами по диагностике и лечению рака как в России, так и во всем мире.
Кроме того, Анна Кудрявцева награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, а также является лауреатом премии «Славим Отечество»; лауреатом премии Правительства Москвы для молодых ученых; победителем национального конкурса для женщин в науке L’Oreal-UNESCO, а также победителем международного конкурса для женщин в науке L’Oreal-UNESCO «International Rising Talents».
В должности заместителя директора по научной работе ИМБ РАН Анна продолжит свою исследовательскую и научную деятельность. Однако также займется усовершенствованием молодежной политики института, развитием Совета молодых ученных, созданием Совета по биоэтике, привлечением лучших студентов в аспирантуру ИМБ, расширением взаимодействия института с общественными и научными организациями, популяризацией науки, в первую очередь, достижений сотрудников ИМБ, организацией конференций и выставок.
Анна Кудрявцева ведет активную общественную и волонтерскую деятельность, являясь сопредседателем Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»; членом Общественного совета при Министерстве науки и высшего образования; членом Общественного совета при Министерстве просвещения по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными государственными организациями. Кроме всего прочего Анна является автором более 100 статей в высокорейтинговых журналах и 7 патентов РФ, руководителем и соисполнителем более 30 проектов, поддержанных на конкурсной основе ведущими Российскими и международными фондами (РНФ, РФФИ, ФЦП Минобрнауки, ICGEB и др.).
В 2020 году Анна Кудрявцева стала полуфиналистом конкурса «Лидеры России» по ЦФО и по специализации «Здравоохранение». По словам Анны, участие в конкурсе изменило ее жизнь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 «Лидеров России».