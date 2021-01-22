Москва, , 20:04 — REGNUM Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках во второй декаде января не изменилась и сохранилась на уровне 4,49%. Об этом сообщает 22 января пресс-служба Банка России.

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Согласно данным регулятора, в первой декаде января, а также во второй и третьей декадах декабря показатель также находился на уровне 4,49%.

Как уточнили в Центробанке, средняя максимальная ставка рассчитывается на основе показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.