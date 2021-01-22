Милан, Италия, , 19:32 — REGNUM Ослабление правительства Италии, которое не обладает теперь большинством в парламенте, станет дополнительным серьезным вызовом для экономики страны, сказано в докладе Moody's, опубликованном в пятницу, 22 января.

Проведение досрочных выборов представляется маловероятным, следовательно, в течение многих месяцев Италией продолжит управлять правительство, неспособное принимать решения оперативно и вынужденное договариваться, констатировали аналитики.

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При этом перед властями стоит сейчас целый ряд неотложных задач, от собственно борьбы с пандемией до вопросов экономического развития и эффективного использования кредитных средств ЕС, добавили эксперты.