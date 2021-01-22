Москва, , 18:59 — REGNUM В РФ для решения внутренних экономических вопросов лучше использовать накопленные резервы, а не наращивать внешний долг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала ситуацию с сокращением внешнего долга России больше чем на 21 млрд долларов.

«По абсолютному показателю объема внешнего долга Россия не входит в двадцатку стран-лидеров, — сказала Скрыль. — В период макроэкономической нестабильности России нецелесообразно резко менять политику, направленную на наращивание внешних заимствований. Долг обязывает вовремя выполнять взятые на себя обязательства, поэтому тесные долговые взаимоотношения между странами могут влиять на принятие решений на международной арене».

В связи с этим, как полагает Скрыль, для решения экономических вопросов лучше использовать накопленные резервы страны или использовать механизм внутреннего государственного долга, который менее рискован в сложившихся условиях.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём внешнего долга России по состоянию на 1 января 2021 года составил 470,1 млрд долларов.

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