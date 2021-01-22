Москва, , 18:53 — REGNUM При сохранении в РФ текущей экономической ситуации и ограниченной покупательной способности населения цены на мясо значительно повышаться не будут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Так он прокомментировал прогноз руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, который сказал, что цены на свинину и птицу покажут минимальную динамику.

«Если учитывать растущие объемы российского производства мяса, стабилизацию ситуации с коронавирусом и с курсовой разницей, прогноз руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина вполне объективный, — сказал Даниленко. — При сохранении текущей экономической ситуации и ограниченной покупательной способности населения цены на мясо значительно повышаться не будут. С другой стороны, никто не мог спрогнозировать эффект, который дала пандемия коронавируса. Есть такие непредсказуемые факторы, как птичий грипп, африканская чума свиней (АЧС) и т. д. Когда в мире происходит что-то экстраординарное, например вспышка АЧС в Китае, это меняет рынок на какое-то время, хотя в долгосрочной перспективе такие факторы сглаживаются. Учитывать все факторы мы не можем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объективных предпосылок для увеличения импорта мяса в 2021 году нет.

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