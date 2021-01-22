Москва, , 18:51 — REGNUM Россельхознадзор разрешил ряду предприятий Азербайджана возобновить поставки в Россию томатов и яблок, приостановленные в конце 2020 года из-за нарушений. Об этом сообщает 22 января пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор с 25 января разрешает ввоз в Россию томатов с шести азербайджанских предприятий и яблок, производимых семью компаниями», — говорится в сообщении.

Как уточняется, яблоки и томаты будут ввозится с предприятий, в образцах продукции которых не было обнаружено карантинные для России и ЕАЭС объектов.

В Россельхознадзоре пояснили, что данное решение принято на основе анализа информации о результатах фитосанитарного мониторинга, полученной от агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций.

Напомним, Россельхознадзор в начале декабря минувшего года ввёл запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджана в связи с выявлением в данной продукции вредителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выявлены новые случаи поставок Азербайджаном заражённых томатов