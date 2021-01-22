Москва, , 18:46 — REGNUM Если в торговых сетях РФ начнут продавать неотсортированный по размеру картофель, то это может плохо отразиться на их имидже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил зампредседателя «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Картофельного союза.

«Потребители уже привыкли к тому, что за одну и ту же цену мы покупаем упаковку все меньшей и меньшей вместимости, — сказал он. — Думаю, что история с картошкой до 55 мм отработает таким же образом. Но предложение в низкоценовом сегменте будет на руку тем, кто на сегодняшний день оказался в непростом финансовом положении из-за кризиса и потери работы».

Как полагает Демин, спросом неотсортированный картофель будет пользоваться у тех домохозяйств, где привыкли считать расходы и экономно относиться к потреблению.

«Из минусов я бы еще отметил подпорченный имидж торговых сетей, ведь они закупают всегда картофель крупного размера не просто так: есть внутренние нормативы и стандарты качества продукции, — предположил Демин. — Но в то же время сетевым магазинам формата «у дома» сейчас приходится бороться за покупателей, а реализация товаров низкоценового сегмента им точно поможет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что для того, чтобы цены на картофель в РФ резко не взлетали вверх, нужно открыть возможности импорта.

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