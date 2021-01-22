Берлин, , 18:42 — REGNUM Суда-трубоукладчики «Фортуна» и «Академик Черский» в районе достройки «Северного потока — 2» проследовали мимо друг друга, сообщает 22 января MarineTraffic.

Кроме того, вместе с «Фортуной» к месту работ идут суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Катунь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завершающая стадия достройки трубопровода «Северный поток — 2» осложняется давлением США на европейских участников проекта.

Остаётся достроить трубопровод в датских и в германских водах. За декабрь 2020 г. «Фортуной» уложено 2,6 км труб «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии.

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