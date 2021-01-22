Москва, , 18:41 — REGNUM Начиная с февраля 2021 года, на прилавки российских магазинов поступит молодой импортный картофель, который традиционно в разы дороже российского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил зампредседателя «Партии Роста», собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин, рассуждая о перспективах продажи в РФ неотсортированного по размеру картофеля.

«Весной российского картофеля на рынке становится меньше: кончаются запасы прошлогоднего урожая, который, по мнению фермеров, в 2020 году не самый удачный — подвела погода. Более того, если с сентября по ноябрь торговые сети выкупают урожай напрямую по низким оптовым ценам, то зимой в финальный ценник для покупателей уже включены затраты по хранению овоща в пригодных условиях. Издержки у фермеров тоже растут: аренда, налоги, коммунальные платежи, — сказал Демин. — Конечно, калиброванная картошка не более 55 мм может стать хорошим временным решением для стабилизации цен».

Однако эксперт предостерег от того, чтобы применять такой подход как постоянную меру.

«Во-первых, впереди новая посевная и новый урожай, а значит, пересмотр оптовых и розничных цен. Во-вторых, следует бороться не только за объемы, но и за качество, поэтому «стабилизировать» рынок второсортным товаром и приучать к нему потребителей — не выход», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в торговых сетях РФ начнут продавать неотсортированный по размеру картофель, то это может плохо отразиться на их имидже.