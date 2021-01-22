Москва, , 18:38 — REGNUM Создание благоприятных правовых условий для использования криптовалют может стимулировать этот рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала информацию о том, что курс биткоина вырос на 3% после резкого падения.

«Возможно, это связано с поддержкой криптовалют институциональными инвесторами, идеями запуска стейблкойнов (общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров — прим. ИА REGNUM) и другими активностями на крипторынке, — сказала Левашенко. — По данным Greenwich Associates, 70% руководителей финансовых институтов считают, что криптовалюты найдут свое место в будущем отрасли. Кроме того, создание благоприятных правовых условий для использования криптовалют может стимулировать рынок. К этим условиям относятся создание правовых гарантий в виде разрешения на использование криптовалют в операциях и возможность использования криптовалют через крупных финансовых посредников, таких как банки, платежные системы и др.»

Как полагает Левашенко, во многом ситуация с будущим биткоина связана с психологией инвестирования.

«Существует множество теорий о рыночных циклах в инвестировании, которые делят психологию инвестирования на фазы. Сначала идет фаза, при которой новый продукт только появляется на рынке, и очень мало инвесторов используют его. Потом наступает фаза проявления интереса, в том числе со стороны СМИ, что еще сильнее подогревает интерес», — сказала Левашенко.

По ее мнению, если судить по фондовым рынкам, подобный резкий рост может спровоцировать перегрев рынка и падение, поскольку криптовалюта, как и любой другой финансовый инструмент, реагирует на движение средств.

«Как и любая другая валюта или актив (рубль, акции компании), криптовалюта может в конечном счете обесцениться, ведь на ее развитие влияет волатильность, ликвидность и много других финансовых факторов, в том числе связанных с правовым регулированием», — сказала Левашенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что будущее биткоина в среднесрочной перспективе выглядит благополучным.