Москва, , 18:30 — REGNUM Будущее биткоина в среднесрочной перспективе выглядит благополучным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил член «Партии Роста», финансовый аналитик Владислав Ратанов, комментируя то, что курс криптовалюты биткоин во время торговой сессии поднимался до 3,39%, доходя до отметки в 31,902 тысячи долларов.

«С курсом биткоина происходит обычная корректировка. Рынок криптовалют сам по себе является высоковолатильным, поэтому мы можем наблюдать крупные падения и рост, что открывает огромные возможности для спекуляции данным финансовым инструментом, — сказала Ратанов. — Но тем не менее биткоин показывает хорошие результаты в зонах сопротивления, что отражает спрос на него. Если в ближайшее время не будет отрицательных новостей, то рост снова продолжится».

Будущее биткоина, по словам Ратанова, в среднесрочной перспективе окажется благополучным.

«Исходя из технического анализа, худший сценарий корректировки рисуется в районе 25 тысяч долларов за монету, — сказал аналитик. — В краткосрочном прогнозе ожидается корректировка до декабрьских результатов; среднесрочная перспектива, скорее всего, покажет нам январские показатели и даже рост».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, курс биткоина вырос после резкого падения.

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