Великий Новгород, , 18:28 — REGNUM До конца 2021 года в экономику моногорода Боровичи Новгородской области будет привлечено более 1 млрд рублей инвестиций благодаря проектам, которые реализуются при поддержке Фонда развития моногородов. Это строительство картонно-бумажной фабрики, на которую Фонд выдал беспроцентный займ 250 млн рублей, и строительство инфраструктуры к производству изделий из ПВХ. Реализация проектов позволит создать порядка 140 новых рабочих мест со стабильной зарплатой и улучшить качество жизни горожан.

«С Фондом развития моногородов мы сотрудничаем уже пятый год. За это время проделана колоссальная работа, прежде всего в части помощи бизнесу. Например, Фонд софинансировал строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры в моногороде Боровичи, необходимых для реализации инвестиционных проектов», — рассказал журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он также отметил, что с 2016 года Фонд оказывает поддержку моногородам региона и по социальным вопросам. При поддержке МОНОГОРОДА. РФ в рамках программы комплексного развития моногородов было выделено 10 автомобилей скорой медицинской помощи, открыты и модернизированы кинозалы, отремонтированы входные группы в поликлиниках, проведена реконструкция центральных улиц. Одним из ярких проектов стало социальное такси для ветеранов Великой Отечественной войны, в рамках которого за полтора года было совершено свыше 2 тысяч поездок.

«Мы благодарим команду Фонда за слаженную работу, за понимание и поддержку. За эти пять лет жить в моногородах Новгородской области стало комфортнее и интереснее», — добавил губернатор.

Ранее стало известно о ликвидации Фонда развития моногородов в рамках масштабной реформы институтов развития, которую проводит правительство. Функции Фонда будут перераспределены между федеральными органами исполнительной власти и госкорпорацией ВЭБ.РФ.

Напомним, что на территории Новгородской области пять моногородов: Пестово, Боровичи, Парфино, Угловка и поселок Краснофарфорный.