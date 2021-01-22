г. Семенов, , 18:13 — REGNUM За разлив сточных вод в Семеновском районе Нижегородской области МП «Горводоканал» оштрафован более, чем на четыре миллиона рублей. Организация отказывается возмещать ущерб. Взыскание будет осуществляться через суд. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

По информации ведомства, с мая 2020 года сточные воды из разрушенного канализационного колодца протекают в почву. Исследование грунта выявило превышение загрязняющих веществ на участке площадью 5 034,8 кв. метров.

Позже выяснилось, что «Горводоканал», который обслуживал канализационный сток, работал с нарушениями. Организацию обязали выплатить штраф — более четырех миллионов рублей. Так как добровольно сумма не выплачена, взыскание будет осуществляться через суд.