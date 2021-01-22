Москва, , 17:47 — REGNUM Россия снижает объемы своего внешнего долга с 2014 года — с момента введения санкций со стороны западных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что объём внешнего долга России по состоянию на 1 января 2021 года составил 470,1 млрд долларов.

«Тенденция снижения объема внешнего долга России наблюдается с 2014 года, а именно с момента введения санкций со стороны западных стран. Экономические меры, направленные на создание барьеров для инвестирования средств в российскую экономику, привели к сокращению иностранных заимствований, — сказала Скрыль. — С другой стороны, нужно понимать, что внешний долг — это долг в иностранной валюте. По мере увеличения давления на российскую экономику (пролонгация санкций, пандемия) появляются риски девальвации рубля, что может существенно увеличить как саму величину долга, так и проценты на его обслуживание».

Поэтому, как подчеркнула Скрыль, в России не наблюдается высокой активности в области внешних заимствований.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ситуация с внешним долгом России выглядит как абсолютно управляемая, абсолютно нормальная и точно не является каким-то проблемным вопросом.

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