Киев, , 17:42 — REGNUM Показатели чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году на Украине — худшие за последние 20 лет, заявила на конференции 22 января главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital Елена Кошарная.

По информации эксперта, чистый отток ПИИ за девять месяцев прошлого года (итоговой статистики за весь год еще нет) составил $400 млн.

«Если смотреть на третий квартал, ПИИ в капитал, без учета реинвестирования прибыли, составили только $4 млн, а суммарное сокращение ПИИ за третий квартал — $50 млн», — отметила Кошарная.

По ее мнению, в лучшем случае по итогам года «чистые ПИИ» для Украины «уйдут в ноль».

ИА REGNUM напоминает, что 20 января правительство Украины приняло решение внедрить систему оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность. Впрочем, соответствующий законопроект должна поддержать еще Верховная рада.