Москва, , 17:26 — REGNUM Россельхознадзор с 25 января вводит запрет на поставки в Россию груш из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) из-за выявления в данной продукции вредителя, сообщает пресс-служба ведомства.

«21 декабря в ходе переговоров российское ведомство уведомило боснийскую сторону о систематическом выявлении заражённых бурой монилиозной гнилью (Monilia fructicola) груш, поступающих в Россию из указанного региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с российской стороны было вынесено предупреждение о том, что в случае повторных нарушений Россельхознадзор будет вынужден ввести меры ограничительного характера. Однако после этого при досмотре новых партий груш из Республики Сербской было выявлено ещё три аналогичных нарушения.

«Учитывая данные обстоятельства, в целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения заноса и распространения опасного карантинного объекта, Россельхознадзор счел необходимым ввести ограничения», — сообщают в ведомстве.

Уточняется, что ввоз партий груш, отгруженных из Республики Сербской до 25 января, будет возможен только по результатам лабораторной экспертизы на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этой продукции.