Калуга, 22 января 2021, 18:09 — REGNUM Калужской таможней по итогам 2020 года было перечислено в федеральный бюджет более 21 млрд рублей. Внешнеэкономическую деятельность осуществляли 876 участников, общий объём грузов (вес нетто) — более 398 тысяч тонн, а суммарный объём товарооборота в регионе деятельности таможни составил более 1,3 млрд долларов США. Об этом 22 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Калужской таможни Екатерина Жданова.

Итоги за 2020 год
Итоги за 2020 год
Фото пресс-службы Калужской таможни

В 2020 году в регион деятельности Калужской таможни поступило более 90 тысяч товарных партий, перемещаемых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Автомобильным транспортом доставлено более 43 тысяч товарных партий, железнодорожным транспортом — свыше 47 тысяч товарных партий. 67 стран мира в 2021 году приняли товары из России под контролем калужских таможенников. Постоянными партнерами экспорта являются Польша, Украина, Турция, Азербайджан, Испания, а по объемам импорта в лидерах остаются Китай, Германия, Турция и Япония.

С января по декабрь 2020 года Калужской таможней было возбуждено 1087 дел об административных правонарушениях.

Общая сумма штрафных санкций составила более 108,7 млн рублей. Возбуждено шесть уголовных дел: одно — в отношении лица по факту контрабанды психотропных веществ в международном почтовом отправлении; два — по фактам невозврата в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенные на территорию РФ товары. Сумма невозвращенной валюты составила более 862 млн рублей; три уголовных дела по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (лесоматериалов) общей стоимостью 6 млн рублей.

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