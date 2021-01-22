Москва, , 16:58 — REGNUM В 2021 году цены на недвижимость не будут расти теми темпами, которые были в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала данные о том, что к концу 2020 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла до почти 58 тысяч рублей.

Жильё и деньги

«Во-первых, сниженные ставки ипотечного кредитования оказали существенную поддержку спроса. Во-вторых, часть населения рассматривает вложения в жилую недвижимость как наиболее приоритетный инструмент ухода от риска девальвации национальной валюты и/или инвестиций. Резкий рост спроса при неизменном объеме предложения всегда приводит к росту цен в ряде агломераций, — сказала Школьная. — В этом году мы не ожидаем роста цен теми темпами, которые были в 2020 году. К декабрю 2020 года рост цен замедлился. В первой половине 2021 года мы ожидаем стабилизацию цен. Также мы не исключаем сценария, при котором во второй половине года цены начнут плавно снижаться».

По ее словам, основную роль на рынке недвижимости в 2021-м году продолжат играть регуляторы — погода на рынке будет определяться их действиями.

«К набору факторов относятся уровень ключевой ставки, меры поддержки девелоперов и строителей в части увеличения объемов строительства, объем льгот по ипотеке. Важнейших вызовами являются развитие конкуренции на рынке девелопмента жилья, недопущение случаев создания искусственного дефицита предложения», — сказала Школьная.

В свою очередь, координатор экспертного-аналитического центра Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Алексей Поплавский заявил, что резкие колебания цен вносят неопределенность и вредны для устойчивого роста рынка недвижимости и экономики в целом.

«Любой резкий рост цен, не обусловленный такими факторами, как рост экономики страны и рост реально располагаемых доходов населения, чреват рисками стремительной коррекции», — сказал Поплавский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году в России цена квадратного метра на вторичном рынке жилья продолжит расти.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт объяснил, как в РФ будет дорожать вторичное жилье в 2021 году