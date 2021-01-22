Москва, , 16:57 — REGNUM Ситуация с внешним долгом России выглядит как абсолютно управляемая, абсолютно нормальная и точно не является каким-то проблемным вопросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 января заявил предприниматель, экономист, член генерального совета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал информацию о том, что объём внешнего долга России по состоянию на 1 января 2021 года составил 470,1 млрд долларов.

«Объем внешнего долга для России на сегодняшнем этапе не является крупным и значительным. Это только около 40% ВВП. Для сравнения, в Японии этот показатель порядка 300%, в США — 150%, — сказал Любич. — В целом такие относительно умеренные цифры являются следствием финансовых санкций против России после 2014 года, ограничивших возможность привлечения иностранного долга. Я подчеркну, что речь идет обо всем долге страны, а не только о государственном. То есть это был как государственный, так и частный долг. Из озвученной суммы только 50 миллиардов долларов — государственный долг».

Иными словам, как пояснил Любич, для ускорения экономического роста Россия имеет возможность без каких-то избыточных рисков привлекать дополнительный внешний долг.

«При условии, что найдутся те, кто готов его давать», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2020 года внешний долг России составлял 491,4 млрд долларов. Таким образом, за год он сократился на 21,3 млрд долларов.

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