Минск, , 16:37 — REGNUM «В 2021 году Россия и Казахстан останутся в группе стран с низким уровнем прямого госдолга, а Белоруссия — с умеренным, однако наиболее уязвимым по валютной структуре», — констатировало в своём опубликованном 22 января докладероссийское «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство» (АКРА).

По данным АКРА, на конец 2020 года прямой государственный долг всех уровней власти в России не превысит 18% ВВП, в Казахстане составит 26,6% ВВП, а в Белоруссии — около 44% ВВП. В структуре белорусского долга «преобладал нерыночный и валютный долг». В агентстве отметили: «На начало 2020 года госдолг Белоруссии на 90% был валютным, что является максимальным показателем среди рассматриваемых стран и повышает уязвимость страны к валютной переоценке. Валютная переоценка, вызванная обесценением национальной валюты, послужила основным драйвером роста госдолга в 2020 году».

Аналитики АКРА отметили, что белорусская высокая долговая нагрузка приводит к более высоким расходам на обслуживание долга, чем у партнёров по ЕАЭС. В 2021 году белорусский госдолг увеличится до 46% ВВП. Внешний рынок является основным источником финансирования дефицита белорусского бюджета. При этом «Россия обладает максимальным фискальным пространством, Белоруссия — минимальным, а Казахстан незначительно уступает России».

На конец 2019 года в структуре белорусского госдолга 66% составлял нерыночный долг. В его структуре преобладают межгосударственные кредиты и кредиты от международных финансовых организаций. Эксперты АКРА обратили внимание: «Условием сохранения низких расходов на обслуживание долга является возможность его рефинансирования у данных организаций, но это не гарантировано в силу того, что некоторые международные организации — кредиторы Белоруссии не планируют финансирование новых проектов в стране. Исключение составляет Евразийский банк развития, готовый наращивать инвестиционную активность в стране в целях компенсации выпадающих инвестиций. Однако, как следует из заявлений представителей банка, объем кредитования Белоруссии в этом году достигнет странового лимита, в связи с чем потребуется его увеличение со стороны правительств стран — акционеров банка».

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