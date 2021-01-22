Берлин, , 16:36 — REGNUM Вблизи зоны строительных работ по «Северному потоку — 2» находится Трубоукладчик «Фортуна», сообщает 22 января MarineTraffic.

Предположительно, судно будет на месте проведения работ вечером 23 января.

Напомним, с 15 января были намечены работы по укладке трубопровода «Фортуна» в исключительной экономической зоне Дании. Накануне, 21 января, «Фортуна» вышла в направлении места проведения работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон ввёл санкции в отношении «Фортуны» и её владельца «КВТ-Рус» за участие в проекте «Северный поток — 2».

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