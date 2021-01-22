Варшава, , 16:35 — REGNUM Общее число точек общепита, которые нарушили правила социальных ограничений из-за пандемии коронавируса и возобновили работу в Польше, составляет около 80-ти. Об этом 22 января сообщил заместитель министра развития, труда и технологий Польши Ольга Семенюк в интервью Polsat News.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«В оппозиции сообщили о лавинообразном открытии кафе. Якобы мы предпринимаем неправильные меры, реализация которых провалилась. Но в настоящее время насчитывается лишь около 80-ти точек общественного питания по всей стране, которые решили открыться, несмотря на запрет», — сообщила Семенюк.

По ее словам, складывающаяся ситуация является предметом обсуждения в правительстве, однако государство в этом направлении действует осторожно, без применения жестких санкций по отношению к нарушителям, чтобы не вызвать социальное напряжение.

К настоящему моменту известно лишь о нескольких случаях, когда правоохранители штрафовали рестораторов, нарушивших правила социальных ограничений в связи с пандемией. Наибольший штраф получил в конце декабря 2020 г. директор одного из ночных клубов Гданьска, который занимался организацией новогодней дискотеки. Его штраф составил 30 тысяч злотых (около 8 тысяч долларов США).

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Сообщества ресторанных бизнесменов Варшавы Адриан Куберский в декабре заявил, что в ближайшем будущем около трети объектов общепита и развлекательных заведений Польши могут закрыться из-за серьезных убытков, связанных с пандемией.