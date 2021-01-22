Москва, , 16:34 — REGNUM Более внимательное отношение к гигиене на фоне эпидемии коронавируса повлекло снижение заболеваемости по другим инфекциям. Об этом 22 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24».

Герард Терборх. Женщина моет руки (фрагмент). 1655

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Все эти меры предосторожности привели к тому, что, например, летом мы стали болеть меньше кишечными инфекциями. Сейчас мы в значительно меньшей мере болеем респираторными инфекциями, чем, например, в позапрошлом году», — заявила Пшеничная.

«Эти меры как дополнительные тоже играют свою роль», — подчеркнула она.