Киев, , 16:30 — REGNUM Правительство Украины в 2021 году начинает т.н. «большую приватизацию» и это «необратимый процесс», заявил в ходе одного из мероприятий сегодня, 22 января, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Глава правительства рассказал об активной работе с Фондом госимущества Украины, и пообещал «настоящий прорыв» на этом направлении.

«Ликвидность сегодня у инвесторов присутствует, а объекты для приватизации в Украине чрезвычайно интересные», — обосновал свое мнение Шмыгаль.

Премьер подтвердил, что в 2021 году предлагается приватизировать три облэнерго, пять ТЭЦ, завод «Большевик», Одесский припортовый завод — крупнейшее химическое предприятие страны, объединенную горно-химическую компанию и «Президент Отель» в центре Киева.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины после госпереворота 2014 года ежегодно обещают проведение «большой приватизации», однако до сих пор ни одного крупного объекта продать не удалось. При президенте Порошенко несколько раз выставлялся на продажу Одесский припортовый завод — но торги ни разу не состоялись в связи с полным отсутствием интереса инвесторов к этому объекту.

В 2020 году процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации был официально приостановлен из-за коронавируса.

Правительство Украины считает, что проведениебольшой приватизациив 2021 году может принести 12 млрд грн в госбюджет.