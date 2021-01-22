Москва, , 16:26 — REGNUM Маски зарекомендовали себя в качестве эффективного способа сдерживания эпидемии. Об этом 22 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24».

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«Уже ни у кого сомнений нет, что маски реально работают. Реально защищают от коронавируса, в особенно если речь идёт о помещениях, где может быть скопление большого количества людей: это и общественный транспорт, это и, опять же, музеи, театры, кинотеатры», — заявила Пшеничная.

«И, конечно, следует помнить об обязательной гигиене рук», — подчеркнула она.