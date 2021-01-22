Ярославль, 22 января 2021, 16:22 — REGNUM Мэрия Ярославля подготовит новую транспортную схему. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы отмены ряда маршрутов в ходе транспортной реформы вызвали возмущение горожан. Уже объявленный конкурс на новые маршруты отменен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, против транспортной реформы было собрано более 5 тысяч подписей. Их передала в приёмную губернатора депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.
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