Ярославль, , 16:22 — REGNUM Мэрия Ярославля подготовит новую транспортную схему. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Автобус в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы отмены ряда маршрутов в ходе транспортной реформы вызвали возмущение горожан. Уже объявленный конкурс на новые маршруты отменен.

«Мэр Ярославля Владимир Волков дал поручение внести корректировку в новую маршрутную схему с учетом поступивших обращений. На текущий момент специалисты Департамента городского хозяйства пересматривают маршрутную схему, ориентировочно к концу февраля будет представлен новый вариант, максимально учитывающий мнение ярославцев», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против транспортной реформы было собрано более 5 тысяч подписей. Их передала в приёмную губернатора депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова.

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