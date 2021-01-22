Москва, , 16:04 — REGNUM В Монголии начнёт работу компания специального назначения «Газопровод «Союз Восток». Её на территории страны зарегистрировал Газпром.

Как уточнили в энергетической компании, она займётся проектно-изыскательскими работами и технико-экономическим обоснованием проекта строительства магистрального газопровода для поставок российского газа через территорию Монголии в Китай.

«Газопровод «Союз Восток» станет продолжением на территории Монголии российского газопровода «Сила Сибири — 2», экспортная мощность которого может превысить мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза.

Как заявил глава Газпрома Алексей Миллер, это позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объёмах не только в западном, но и в восточном направлении.