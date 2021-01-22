Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 22 января, нефтяной рынок после вчерашней раскачки на «качелях», завершившейся падением, уверенно идёт вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена нефти марки Brent упала на 2,2%, до $54,62 за баррель, а цена WTI — на 2,5%, до $51,64 за баррель.

Новая вспышка пандемии коронавируса в некоторых регионах Китая и возвращение в этих регионах к жёстким карантинным мерам вызывает опасения у рынка относительно быстрого восстановления экономики Китая и спроса на нефть.

Цена Brent находится вблизи уровня поддержки в $54,40 за баррель. На усилении негатива, связанного с COVID-19 и новостях о коммерческих запасах нефти в США, она может в краткосрочном периоде снизиться до $54.

Прогноз по цене Brent до конца сегодняшнего дня составляет $54−55 за баррель», — предполагает эксперт.

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