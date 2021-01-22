Киев, , 16:00 — REGNUM Китай в настоящий момент является наибольшим импортером украинского зерна в мире, сообщила 22 января Украинская зерновая ассоциация в комментарии по итогам заседания Агроклуба при посольстве Украины в КНР.

Согласно источнику, в 2019/2020 маркетинговом году общий экспорт зерновых Украины в КНР достиг 6,3 млн тонн, а с июля 2020 года до сегодняшнего дня — уже 6,9 млн тонн. В денежном выражении экспорт зерна в Китай в 2020 году составил $1,87 млрд.

В сообщении отмечается, что участники встречи проанализировали возможности дальнейшего увеличения поставокзернав Китай из Украины и необходимое развитие инфраструктуры и инвестиций.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) — это объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, которые ежегодно экспортируют около 90% украинской зерновой продукции.

Согласно официальной информации, всего с 1 июля 2020 года и до 15 января 2021 года Украина экспортировала 27,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур — 12,6 млн тонн пшеницы; 3,9 млн тонн ячменя; 1,7 тыс. тонн ржи; 10,3 млн тонн кукурузы.

Поскольку в этом году Украина собрала урожай всего 65 млн тонн зерна (почти на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом), правительство и экспортеры зерна подписали меморандум об ограничении объемов продаж за границу.