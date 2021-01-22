Москва, , 15:56 — REGNUM Эмоциональность в рубле сегодня, 22 января, зашкаливает, так как иностранные валюты энергично дорожают вслед за ухудшением внешнего фона, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня Днем нефть активно снижается в цене и торгуется по $54,80 за баррель Brent, доллар на мировой арене нейтрален.

За американскую валюту на Мосбирже дают 74,86 руб., доллар остается внутри обозначенного коридора 73−75 руб., но бодро и активно продвигается к его верхней границе.

Есть ли шансы у гринбека пробиться к 75,50? Конкретно сегодня вряд ли, но с фундаментальной точки зрения и при условии продолжения снижения цены на нефть вполне.

Евро стоит 91,19 руб. Краткосрочный торговый коридор в рамках 89−91 руб. выполнил свою роль, пара евро/руль вернулась в более комфортные границы 90−92 руб.

Именно сейчас рубль выглядит ровно так, как должен, и неплохо соответствует фундаментальным условиям», — считает эксперт.

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