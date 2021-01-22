Сухум, , 15:58 — REGNUM В Абхазии нужно ужесточить наказание за использование оборудования для добычи криптовалют, чтобы снизить нагрузку на энергетическую систему страны. Об этом, как передает агентство «Апсныпресс», 22 января заявил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента республики.

«У нас сложилась тяжелая ситуация в энергетике. Меры, которые принимались ранее, должного эффекта не дали. Требуется принятие дополнительных мер», — цитируют главу республики журналисты.

Бжания сообщил, что внесет 25 января на рассмотрение в парламент законопроект, который предусматривает многократное увеличение штрафов за майнинг. Кроме того, в документе будет предусмотрена такая мера, как конфискация оборудования для добычи криптовалют.

Напомним, в Абхазии с конца 2020 года наблюдается дефицит электроэнергии, начались веерные отключения. В распределительной компании «Черноморэнерго» заявили, что это связано с ростом количества ферм для майнинга в республике. Бжания запретил этот вид деятельности в Абхазии. Правоохранители периодически совершают рейды для выявления нарушителей.

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