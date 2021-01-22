Брейтово, Ярославская область, 22 января 2021, 15:45 — REGNUM В Ярославской области прокуратура Брейтовского района нашла нарушения в работе энергетиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об электроэнергетике в связи с приостановлением электроснабжения в ряде населенных пунктов района.
Как сообщили в прокуратуре, отдалённые деревни находились без электроэнергии «длительное время». По результатам проверки начальнику Брейтовского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра"-«Ярэнерго» внесено представление об устранении нарушений. По состоянию на 22 января электроснабжение восстановлено.
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