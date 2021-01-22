Брейтово, Ярославская область, , 15:45 — REGNUM В Ярославской области прокуратура Брейтовского района нашла нарушения в работе энергетиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства об электроэнергетике в связи с приостановлением электроснабжения в ряде населенных пунктов района.

«Установлено, что в период с 02.01.2021 по 21.01.2021 вследствие ледяного дождя и обильных осадков, а затем сильных морозов на воздушных линиях электропередач образовалась наледь, что повлекло перебои в работе электросетевого оборудования. При этом в нарушение ст. 38 Федерального закона «Об электроэнергетике» и подзаконных нормативных актов Брейтовским РЭС филиала ПАО «МРСК Центра — «Ярэнерго» не принято должных мер по обеспечению надежности энергоснабжения. Так, в условиях резкого похолодания и обледенения воздушных линий электропередач меры по приведению их в надлежащее состояние не принимались, что повлекло перебои электроэнергии», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Как сообщили в прокуратуре, отдалённые деревни находились без электроэнергии «длительное время». По результатам проверки начальнику Брейтовского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра"-«Ярэнерго» внесено представление об устранении нарушений. По состоянию на 22 января электроснабжение восстановлено.

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