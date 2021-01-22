Москва, , 15:39 — REGNUM Двустороннее сотрудничество России и Венгрии развивается в позитивном ключе. Об этом сегодня, 22 января, в ходе рабочей встречи с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

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Вице-премьер подчеркнул, что работа ведётся по всем основным направлениям — «газовой, нефтяной, атомной промышленности, а также в области солнечной генерации».

«Наша главная задача — сохранить уже достигнутый уровень взаимодействия и приумножить его результаты», — сказал Новак.

Он добавил, что Россия остаётся в числе крупнейших поставщиков природного газа в Венгрию и традиционно выполняет принятые на себя контрактные обязательства перед зарубежными партнёрами. Также, по словам вице-премьера, стабильными остаются поставки нефти и нефтепродуктов, угля, занимающие важное место в товарообороте двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на успешные переговоры с главой Газпрома Алексеем Миллером по поставкам российского газа в республику.