Москва, , 15:35 — REGNUM По итогам 2020 года самыми продаваемыми на вторичном рынке России автомобилями сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили) стали машины «ГАЗ». Об этом 22 января сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Российским дилерам удалось продать за прошлый год 152 853 подержанных авто сегмента LCV марки «ГАЗ». Это на 5,6% меньше, чем в 2019 года.

Второе место по объёму продаж LCV занимает «УАЗ» с результатом 34 536 перепроданных авто (— 6,8%). Тройку лидеров замыкают авто марки Volkswagen. За прошлый год их приобрели 26 973 автолюбителя, что примерно соответствует количеству машин, проданных в 2019 году.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Ford (22 124 ед.; +1,6%) и Mercedes-Benz (19 789 ед.; — 4%).

Напомним, по итогам 2020 года в России было перепродано 337 785 автомобилей сегмента LCV — на 4% меньше, чем в 2019 году.

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